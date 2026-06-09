KION GROUP Aktie

KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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KION GROUP-Anlage unter der Lupe 09.06.2026 10:04:08

MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor 10 Jahren bedeutet

MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die KION GROUP-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der KION GROUP-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 50,89 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 196,502 KION GROUP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des KION GROUP-Papiers auf 38,98 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 659,66 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,40 Prozent eingebüßt.

Alle KION GROUP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,30 Mrd. Euro. Die KION GROUP-Aktie wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des KION GROUP-Papiers wurde der Erstkurs mit 24,19 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KION GROUP

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