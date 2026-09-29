KION GROUP Aktie

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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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KION GROUP-Investmentbeispiel 29.09.2026 10:03:33

MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor 10 Jahren bedeutet

MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in KION GROUP-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades KION GROUP-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die KION GROUP-Aktie an diesem Tag bei 57,58 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,737 KION GROUP-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der KION GROUP-Aktie auf 39,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,95 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 31,05 Prozent.

KION GROUP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,18 Mrd. Euro. Am 28.06.2013 wagte die KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des KION GROUP-Papiers lag damals bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KION GROUP

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