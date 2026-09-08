KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|KION GROUP-Anlage
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08.09.2026 10:03:40
MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem KION GROUP-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 58,90 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,698 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 76,89 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 07.09.2026 auf 45,29 EUR belief. Damit wäre die Investition um 23,11 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für KION GROUP eine Börsenbewertung in Höhe von 5,94 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der KION GROUP-Anteile an der Börse XETRA war der 28.06.2013. Der erste festgestellte Kurs des KION GROUP-Papiers lag damals bei 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|48,17
|6,31%