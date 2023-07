MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in KION GROUP angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden KION GROUP-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 42,27 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 23,657 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.07.2023 auf 35,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 834,63 EUR wert. Mit einer Performance von -16,54 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von KION GROUP betrug jüngst 4,65 Mrd. Euro. Das KION GROUP-Papier wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der KION GROUP-Aktie wurde der Erstkurs mit 24,19 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at