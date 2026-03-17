KION GROUP Aktie

KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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Langfristige Anlage 17.03.2026 10:03:59

MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren angefallen

MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in KION GROUP eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der KION GROUP-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 47,31 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die KION GROUP-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 211,372 KION GROUP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (45,90 EUR), wäre das Investment nun 9 701,97 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,98 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von KION GROUP belief sich zuletzt auf 6,02 Mrd. Euro. Die KION GROUP-Aktie wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der KION GROUP-Aktie bei 24,19 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KION GROUP

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