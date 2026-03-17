KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Langfristige Anlage
|
17.03.2026 10:03:59
MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der KION GROUP-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 47,31 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die KION GROUP-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 211,372 KION GROUP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (45,90 EUR), wäre das Investment nun 9 701,97 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,98 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von KION GROUP belief sich zuletzt auf 6,02 Mrd. Euro. Die KION GROUP-Aktie wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der KION GROUP-Aktie bei 24,19 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
16.03.26
|EQS-News: KION brings physical AI into live warehouse operations at GTC 2026 in San José, California (EQS Group)
|
16.03.26
|EQS-News: KION präsentiert physische KI im realen Lagerbetrieb bei der GTC 2026 in San José, Kalifornien (EQS Group)
|
13.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
|
13.03.26
|EQS-PVR: KION GROUP AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
13.03.26
|EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13.03.26
|MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.at)