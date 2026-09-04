Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Frühe Anlage
|
04.09.2026 10:03:59
MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: Hätte sich ein Knorr-Bremse-Investment vor 5 Jahren inzwischen gelohnt?
Knorr-Bremse-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 102,25 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Knorr-Bremse-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,978 Knorr-Bremse-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 103,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,73 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,73 Prozent vermehrt.
Knorr-Bremse wurde am Markt mit 16,56 Mrd. Euro bewertet. Zum Börsendebüt der Knorr-Bremse-Aktie wurde der Erstkurs mit 80,80 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
03.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.08.26
|MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.08.26
|XETRA-Handel: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
21.08.26
|MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Knorr-Bremse-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07.08.26
|MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.08.26
|XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
05.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
05.08.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Knorr-Bremse
|11.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|03.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|103,80
|0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.