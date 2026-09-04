MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: Hätte sich ein Knorr-Bremse-Investment vor 5 Jahren inzwischen gelohnt?

Vor Jahren in Knorr-Bremse eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Knorr-Bremse-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 102,25 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Knorr-Bremse-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,978 Knorr-Bremse-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 103,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,73 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,73 Prozent vermehrt.

Knorr-Bremse wurde am Markt mit 16,56 Mrd. Euro bewertet. Zum Börsendebüt der Knorr-Bremse-Aktie wurde der Erstkurs mit 80,80 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at