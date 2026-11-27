Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Knorr-Bremse-Performance
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27.11.2026 10:03:44
MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren eingebracht
Die Knorr-Bremse-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 90,80 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,101 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (94,40 EUR), wäre die Investition nun 103,96 EUR wert. Mit einer Performance von +3,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Knorr-Bremse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,97 Mrd. Euro. Zum Börsendebüt der Knorr-Bremse-Aktie wurde der Erstkurs mit 80,80 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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