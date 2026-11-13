Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Knorr-Bremse-Investition im Blick
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13.11.2026 10:03:46
MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Knorr-Bremse-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Knorr-Bremse-Anteile an diesem Tag bei 84,70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,806 Knorr-Bremse-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 99,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 169,42 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,94 Prozent zugenommen.
Am Markt war Knorr-Bremse jüngst 15,80 Mrd. Euro wert. Damals wurde der erste Kurs der Knorr-Bremse-Aktie bei 80,80 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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