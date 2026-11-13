Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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Knorr-Bremse-Investition im Blick 13.11.2026 10:03:46

MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Knorr-Bremse-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Knorr-Bremse-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Knorr-Bremse-Anteile an diesem Tag bei 84,70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,806 Knorr-Bremse-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 99,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 169,42 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,94 Prozent zugenommen.

Am Markt war Knorr-Bremse jüngst 15,80 Mrd. Euro wert. Damals wurde der erste Kurs der Knorr-Bremse-Aktie bei 80,80 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

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05.11.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
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