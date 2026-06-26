Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Langfristige Performance
|
26.06.2026 10:03:50
MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr eingebracht
Das Knorr-Bremse-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Knorr-Bremse-Papier an diesem Tag bei 84,85 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 117,855 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 101,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 950,50 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,51 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Knorr-Bremse eine Marktkapitalisierung von 16,33 Mrd. Euro. Den ersten Handelstag begann das Knorr-Bremse-Papier bei 80,80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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