MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Knorr-Bremse-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Knorr-Bremse-Anteilen via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Knorr-Bremse-Aktie bei 87,20 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hat, hat nun 1,147 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 113,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 99,05 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,59 Prozent.

Am Markt war Knorr-Bremse jüngst 15,82 Mrd. Euro wert. Die Knorr-Bremse-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at