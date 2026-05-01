Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Performance im Blick
|
01.05.2026 10:03:56
MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Knorr-Bremse-Anteilen via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Knorr-Bremse-Aktie bei 87,20 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hat, hat nun 1,147 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 113,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 99,05 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,59 Prozent.
Am Markt war Knorr-Bremse jüngst 15,82 Mrd. Euro wert. Die Knorr-Bremse-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 80,80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
30.04.26
|MDAX-Handel aktuell: Anleger lassen MDAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|EQS-News: Knorr-Bremse erhöht Dividende um neun Prozent und wählt Aufsichtsrat turnusgemäß neu (EQS Group)
|
30.04.26
|EQS-News: Knorr-Bremse Raises Dividend by 9% and Elects Supervisory Board Again as Scheduled (EQS Group)
|
30.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.04.26
|Finanzvorstand Frank Weber bleibt bis 2027 bei Knorr-Bremse - Aktie tiefer (dpa-AFX)
|
29.04.26
|Knorr-Bremse verlängert Vertrag von CFO Frank Weber frühzeitig um fünf Jahre (Dow Jones)