Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 01.05.2026 10:03:56

MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Knorr-Bremse-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Knorr-Bremse-Anteilen via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Knorr-Bremse-Aktie bei 87,20 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hat, hat nun 1,147 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 113,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 99,05 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,59 Prozent.

Am Markt war Knorr-Bremse jüngst 15,82 Mrd. Euro wert. Die Knorr-Bremse-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Nachrichten zu Knorr-Bremse

mehr Nachrichten