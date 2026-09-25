MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Knorr-Bremse-Aktien gewesen.

Am 25.09.2023 wurde das Knorr-Bremse-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Knorr-Bremse-Aktie betrug an diesem Tag 58,30 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hat, hat nun 1,715 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 106,10 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 181,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81,99 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 17,04 Mrd. Euro. Der erste festgestellte Kurs eines Knorr-Bremse-Anteils lag damals bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at