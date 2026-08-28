MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Knorr-Bremse-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Knorr-Bremse-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Knorr-Bremse-Aktie bei 61,62 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 162,285 Knorr-Bremse-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 348,26 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Papiers am 27.08.2026 auf 106,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 73,48 Prozent.

Der Marktwert von Knorr-Bremse betrug jüngst 17,10 Mrd. Euro. Ein Knorr-Bremse-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at