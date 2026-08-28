Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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Knorr-Bremse-Anlage im Blick 28.08.2026 10:03:39

MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Knorr-Bremse-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Knorr-Bremse-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Knorr-Bremse-Aktie bei 61,62 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 162,285 Knorr-Bremse-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 348,26 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Papiers am 27.08.2026 auf 106,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 73,48 Prozent.

Der Marktwert von Knorr-Bremse betrug jüngst 17,10 Mrd. Euro. Ein Knorr-Bremse-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

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11.08.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
04.08.26 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
03.08.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
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31.07.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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