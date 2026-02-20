Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

Knorr-Bremse-Investment 20.02.2026 10:04:15

MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Knorr-Bremse-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Knorr-Bremse-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 107,24 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 93,249 Knorr-Bremse-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 111,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 350,62 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,51 Prozent erhöht.

Alle Knorr-Bremse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,18 Mrd. Euro. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Knorr-Bremse-Anteils auf 80,80 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

