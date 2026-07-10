Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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Knorr-Bremse-Investition 10.07.2026 10:04:08

MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Knorr-Bremse-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Knorr-Bremse-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 96,16 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hat, hat nun 10,399 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.07.2026 auf 102,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 060,73 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,07 Prozent vermehrt.

Knorr-Bremse erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,33 Mrd. Euro. Den ersten Handelstag begann das Knorr-Bremse-Papier bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

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