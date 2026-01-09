Knorr-Bremse Aktie

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Knorr-Bremse-Performance 09.01.2026 10:05:10

MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Knorr-Bremse-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Knorr-Bremse-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 71,60 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Knorr-Bremse-Aktie investiert, befänden sich nun 139,665 Knorr-Bremse-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.01.2026 auf 101,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 106,15 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 14 106,15 EUR, was einer positiven Performance von 41,06 Prozent entspricht.

Alle Knorr-Bremse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,06 Mrd. Euro. Den ersten Handelstag begann der Knorr-Bremse-Anteilsschein bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

