Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Knorr-Bremse-Investition im Blick
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24.07.2026 10:03:37
MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Knorr-Bremse-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Knorr-Bremse-Anteile an diesem Tag 89,10 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,122 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 105,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,85 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,85 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Knorr-Bremse eine Marktkapitalisierung von 16,78 Mrd. Euro. Das Knorr-Bremse-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 80,80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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