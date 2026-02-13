Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 13.02.2026 10:03:58

MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Knorr-Bremse-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Knorr-Bremse-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Knorr-Bremse-Papiers betrug an diesem Tag 63,22 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Knorr-Bremse-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,818 Knorr-Bremse-Anteilen. Die gehaltenen Knorr-Bremse-Papiere wären am 12.02.2026 1 665,61 EUR wert, da der Schlussstand 105,30 EUR betrug. Mit einer Performance von +66,56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Knorr-Bremse-Wert an der Börse wurde auf 17,20 Mrd. Euro beziffert. Der Erstkurs des Knorr-Bremse-Papiers lag beim Börsengang bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Nachrichten zu Knorr-Bremse

mehr Nachrichten