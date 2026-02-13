MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Knorr-Bremse-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Knorr-Bremse-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Knorr-Bremse-Papiers betrug an diesem Tag 63,22 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Knorr-Bremse-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,818 Knorr-Bremse-Anteilen. Die gehaltenen Knorr-Bremse-Papiere wären am 12.02.2026 1 665,61 EUR wert, da der Schlussstand 105,30 EUR betrug. Mit einer Performance von +66,56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Knorr-Bremse-Wert an der Börse wurde auf 17,20 Mrd. Euro beziffert. Der Erstkurs des Knorr-Bremse-Papiers lag beim Börsengang bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at