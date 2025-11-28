MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Knorr-Bremse eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Knorr-Bremse-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Knorr-Bremse-Anteile bei 107,68 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Knorr-Bremse-Aktie investiert, befänden sich nun 0,929 Knorr-Bremse-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Knorr-Bremse-Papiers auf 89,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,02 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,98 Prozent.

Knorr-Bremse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,17 Mrd. Euro. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Knorr-Bremse-Papiers auf 80,80 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at