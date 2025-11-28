Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Knorr-Bremse-Investition? 28.11.2025 10:03:43

MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren gekostet

MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Knorr-Bremse eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Knorr-Bremse-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Knorr-Bremse-Anteile bei 107,68 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Knorr-Bremse-Aktie investiert, befänden sich nun 0,929 Knorr-Bremse-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Knorr-Bremse-Papiers auf 89,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,02 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,98 Prozent.

Knorr-Bremse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,17 Mrd. Euro. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Knorr-Bremse-Papiers auf 80,80 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Nachrichten zu Knorr-Bremsemehr Nachrichten