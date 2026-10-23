Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Frühe Investition
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23.10.2026 10:03:37
MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Knorr-Bremse-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,403 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Knorr-Bremse-Papiers auf 96,25 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 771,26 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 771,26 EUR entspricht einer Performance von +77,13 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 15,97 Mrd. Euro. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Knorr-Bremse-Aktie auf 80,80 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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