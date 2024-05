MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Knorr-Bremse-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Knorr-Bremse-Aktie statt. Der Schlusskurs der Knorr-Bremse-Anteile betrug an diesem Tag 104,45 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 9,574 Knorr-Bremse-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.05.2024 gerechnet (74,05 EUR), wäre das Investment nun 708,95 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 29,10 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Knorr-Bremse eine Marktkapitalisierung von 11,84 Mrd. Euro. Ihren ersten Handelstag begann die Knorr-Bremse-Aktie bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at