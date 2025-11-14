MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in KRONES-Aktien verdienen können.

Am 14.11.2015 wurde das KRONES-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das KRONES-Papier letztlich bei 110,35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,906 KRONES-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 127,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,81 EUR wert. Mit einer Performance von +15,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

KRONES markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at