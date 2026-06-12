KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Lohnende KRONES-Anlage?
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12.06.2026 10:03:55
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden KRONES-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 106,30 EUR. Bei einem KRONES-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 94,073 KRONES-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.06.2026 auf 108,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 235,18 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,35 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete KRONES eine Marktkapitalisierung von 3,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Krones
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