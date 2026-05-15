KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Langfristige Anlage
|
15.05.2026 10:03:59
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingebracht
Am 15.05.2023 wurde das KRONES-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 107,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,294 KRONES-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der KRONES-Aktie auf 119,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 109,67 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 10,97 Prozent.
Am Markt war KRONES jüngst 3,78 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Krones AG
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