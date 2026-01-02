MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in KRONES-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die KRONES-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 66,05 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die KRONES-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,514 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 205,60 EUR, da sich der Wert eines KRONES-Anteils am 30.12.2025 auf 135,80 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 105,60 Prozent gesteigert.

Der KRONES-Wert an der Börse wurde auf 4,29 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at