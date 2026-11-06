MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in KRONES-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem KRONES-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 93,75 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 106,667 KRONES-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des KRONES-Papiers auf 114,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 202,67 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +22,03 Prozent.

Zuletzt ergab sich für KRONES eine Börsenbewertung in Höhe von 3,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at