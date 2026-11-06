KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Lohnendes KRONES-Investment?
|
06.11.2026 10:03:30
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem KRONES-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 93,75 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 106,667 KRONES-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des KRONES-Papiers auf 114,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 202,67 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +22,03 Prozent.
Zuletzt ergab sich für KRONES eine Börsenbewertung in Höhe von 3,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Krones
Nachrichten zu KRONES AG
Analysen zu KRONES AG
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|111,80
|-1,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.