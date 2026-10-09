KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Lukrative KRONES-Investition?
|
09.10.2026 10:04:05
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades KRONES-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 83,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,933 KRONES-Aktien im Depot. Die gehaltenen KRONES-Aktien wären am 08.10.2026 1 241,05 EUR wert, da der Schlussstand 104,00 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,11 Prozent angezogen.
Der KRONES-Wert an der Börse wurde auf 3,30 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Krones AG
Nachrichten zu KRONES AG
|
02.10.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
28.09.26
|KRONES-Aktie im Aufwind: Kepler Cheuvreux sieht Maschinenbauer weniger kritisch (dpa-AFX)
|
28.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
25.09.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust hätte eine KRONES-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu KRONES AG
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|106,00
|1,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.