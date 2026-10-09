KRONES Aktie

KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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Lukrative KRONES-Investition? 09.10.2026 10:04:05

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KRONES-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades KRONES-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 83,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,933 KRONES-Aktien im Depot. Die gehaltenen KRONES-Aktien wären am 08.10.2026 1 241,05 EUR wert, da der Schlussstand 104,00 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,11 Prozent angezogen.

Der KRONES-Wert an der Börse wurde auf 3,30 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Krones AG

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