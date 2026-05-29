MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KRONES-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der KRONES-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 102,85 EUR. Bei einem KRONES-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,972 KRONES-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 114,92 EUR, da sich der Wert eines KRONES-Papiers am 28.05.2026 auf 118,20 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,92 Prozent angewachsen.

Am Markt war KRONES jüngst 3,80 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at