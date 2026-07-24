KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|KRONES-Investition im Blick
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24.07.2026 10:03:37
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit KRONES-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 92,77 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 107,793 KRONES-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.07.2026 11 921,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 110,60 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 11 921,96 EUR entspricht einer Performance von +19,22 Prozent.
KRONES markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Krones AG
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