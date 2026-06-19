MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KRONES-Aktie Anlegern gebracht.

Am 19.06.2021 wurde die KRONES-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 74,65 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die KRONES-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,340 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.06.2026 auf 117,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,80 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 57,80 Prozent gesteigert.

Am Markt war KRONES jüngst 3,63 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at