KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|KRONES-Investition
|
19.06.2026 10:04:24
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 19.06.2021 wurde die KRONES-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 74,65 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die KRONES-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,340 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.06.2026 auf 117,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,80 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 57,80 Prozent gesteigert.
Am Markt war KRONES jüngst 3,63 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Krones
Nachrichten zu KRONES AG
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
18.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.06.26
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.06.26
|KRONES-Aktie wenig verändert: Unternehmen bestätigt Ziele und steigert Dividende (Dow Jones)
|
10.06.26