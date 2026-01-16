KRONES Aktie

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

Performance im Blick 16.01.2026 10:03:45

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in KRONES-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit KRONES-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 124,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in KRONES-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 80,645 KRONES-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 500,00 EUR, da sich der Wert eines KRONES-Anteils am 15.01.2026 auf 142,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,00 Prozent erhöht.

Insgesamt war KRONES zuletzt 4,49 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

