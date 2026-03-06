KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Lukrativer KRONES-Einstieg?
|
06.03.2026 10:03:46
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem KRONES-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das KRONES-Papier bei 105,00 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die KRONES-Aktie investiert hat, hat nun 0,952 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2026 gerechnet (125,00 EUR), wäre die Investition nun 119,05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,05 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für KRONES eine Börsenbewertung in Höhe von 4,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Krones AG
Analysen zu KRONES AG
|03.03.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|KRONES Buy
|UBS AG
