WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

Lukrativer KRONES-Einstieg? 06.03.2026 10:03:46

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in KRONES-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem KRONES-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das KRONES-Papier bei 105,00 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die KRONES-Aktie investiert hat, hat nun 0,952 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2026 gerechnet (125,00 EUR), wäre die Investition nun 119,05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,05 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für KRONES eine Börsenbewertung in Höhe von 4,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Krones AG

03.03.26 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.26 KRONES Buy Warburg Research
20.02.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
19.02.26 KRONES Kaufen DZ BANK
19.02.26 KRONES Buy UBS AG
KRONES AG 124,20 -0,16%

KRONES AG 124,20 -0,16% KRONES AG

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

