KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|KRONES-Investment
|
27.03.2026 10:05:09
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
KRONES-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 68,65 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die KRONES-Aktie investiert hat, hat nun 1,457 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.03.2026 auf 116,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169,85 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 69,85 Prozent.
Alle KRONES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Krones
Nachrichten zu KRONES AG
|
25.03.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
20.03.26
|KRONES-Aktie dennoch in Rot: Unternehmen hebt Dividende an (Dow Jones)
|
20.03.26
|MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.03.26
|EQS-News: Krones continues profitable growth path and increases dividend per share to €2.80 (previous year: €2.60) (EQS Group)
|
20.03.26
|EQS-News: Krones bleibt auf profitablem Wachstumskurs und erhöht die Dividende je Aktie auf 2,80 € (Vorjahr: 2,60 €) (EQS Group)
|
19.03.26
|Krones bestimmt Vertriebsvorstand Ricker zum neuen Chef (Dow Jones)
|
19.03.26
|Managementwechsel bei KRONES - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
19.03.26
|EQS-Adhoc: Personnel changes in the Executive Board of Krones AG (EQS Group)