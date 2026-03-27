KRONES Aktie

KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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KRONES-Investment 27.03.2026 10:05:09

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in KRONES-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

KRONES-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 68,65 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die KRONES-Aktie investiert hat, hat nun 1,457 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.03.2026 auf 116,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169,85 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 69,85 Prozent.

Alle KRONES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Krones

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