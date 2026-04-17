MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätte eine Investition in KRONES von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in KRONES-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die KRONES-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 110,00 EUR wert. Bei einem KRONES-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,909 KRONES-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 115,09 EUR, da sich der Wert einer KRONES-Aktie am 16.04.2026 auf 126,60 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +15,09 Prozent.

KRONES wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,94 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at