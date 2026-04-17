KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Langfristige Performance
|
17.04.2026 10:03:58
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätte eine Investition in KRONES von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die KRONES-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 110,00 EUR wert. Bei einem KRONES-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,909 KRONES-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 115,09 EUR, da sich der Wert einer KRONES-Aktie am 16.04.2026 auf 126,60 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +15,09 Prozent.
KRONES wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,94 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Krones AG
Nachrichten zu KRONES AG
|
15.04.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
10.04.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel hätte eine Investition in KRONES von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.04.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.03.26
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.03.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
20.03.26
|KRONES-Aktie dennoch in Rot: Unternehmen hebt Dividende an (Dow Jones)
|
20.03.26
|MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.03.26
|EQS-News: Krones continues profitable growth path and increases dividend per share to €2.80 (previous year: €2.60) (EQS Group)
Analysen zu KRONES AG
|15.04.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|15.04.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|15.04.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.24
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|131,00
|3,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.