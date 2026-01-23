KRONES Aktie

KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende KRONES-Investition? 23.01.2026 10:04:02

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren KRONES-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der KRONES-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die KRONES-Aktie an diesem Tag 106,10 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KRONES-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,943 KRONES-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.01.2026 auf 139,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,01 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,01 Prozent erhöht.

KRONES wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,25 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Krones AG

Nachrichten zu KRONES AG

mehr Nachrichten