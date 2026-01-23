MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der KRONES-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die KRONES-Aktie an diesem Tag 106,10 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KRONES-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,943 KRONES-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.01.2026 auf 139,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,01 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,01 Prozent erhöht.

KRONES wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,25 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at