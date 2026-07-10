KRONES Aktie

KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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KRONES-Anlage im Blick 10.07.2026 10:04:08

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in KRONES-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit KRONES-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die KRONES-Aktie an diesem Tag 106,10 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KRONES-Aktie investiert, befänden sich nun 0,943 KRONES-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 101,41 EUR, da sich der Wert eines KRONES-Anteils am 09.07.2026 auf 107,60 EUR belief. Mit einer Performance von +1,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

KRONES war somit zuletzt am Markt 3,37 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Krones AG

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