MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen KRONES-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden KRONES-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 141,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die KRONES-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 70,621 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 050,85 EUR, da sich der Wert eines KRONES-Papiers am 02.07.2026 auf 114,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19,49 Prozent abgenommen.

KRONES wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,58 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at