KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Investmentbeispiel
|
20.11.2026 10:03:33
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das KRONES-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die KRONES-Aktie bei 125,20 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,987 KRONES-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 838,66 EUR, da sich der Wert einer KRONES-Aktie am 19.11.2026 auf 105,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 16,13 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von KRONES belief sich zuletzt auf 3,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Krones
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