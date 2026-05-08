KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Lohnender KRONES-Einstieg?
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08.05.2026 10:03:59
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KRONES von vor einem Jahr eingebracht
Das KRONES-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren KRONES-Anteile an diesem Tag 134,40 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,744 KRONES-Anteilen. Die gehaltenen KRONES-Aktien wären am 07.05.2026 95,39 EUR wert, da der Schlussstand 128,20 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 4,61 Prozent.
Zuletzt verbuchte KRONES einen Börsenwert von 4,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Krones
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