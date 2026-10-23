KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|KRONES-Performance im Blick
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23.10.2026 10:03:37
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Verlust hätte eine KRONES-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das KRONES-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 127,80 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die KRONES-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,782 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87,32 EUR, da sich der Wert eines KRONES-Papiers am 22.10.2026 auf 111,60 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 12,68 Prozent.
Zuletzt verbuchte KRONES einen Börsenwert von 3,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Krones
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