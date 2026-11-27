KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Performance unter der Lupe
|
27.11.2026 10:03:44
MDAX-Wert KRONES-Aktie: Wäre ein KRONES-Investment vor 3 Jahren inzwischen lukrativ?
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der KRONES-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 102,80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 97,276 KRONES-Aktien. Die gehaltenen KRONES-Aktien wären am 26.11.2026 10 058,37 EUR wert, da der Schlussstand 103,40 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,58 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 3,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Krones AG
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