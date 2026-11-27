Anleger, die vor Jahren in KRONES-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der KRONES-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 102,80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 97,276 KRONES-Aktien. Die gehaltenen KRONES-Aktien wären am 26.11.2026 10 058,37 EUR wert, da der Schlussstand 103,40 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,58 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 3,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at