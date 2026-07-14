LANXESS Aktie

LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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Profitables LANXESS-Investment? 14.07.2026 10:03:55

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor 10 Jahren verloren

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in LANXESS-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurden LANXESS-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die LANXESS-Anteile bei 40,27 EUR. Bei einem LANXESS-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,832 LANXESS-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.07.2026 gerechnet (15,63 EUR), wäre die Investition nun 388,13 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -61,19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LANXESS belief sich zuletzt auf 1,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LANXESS

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