LANXESS Aktie

LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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LANXESS-Investment im Blick 06.10.2026 10:03:24

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor 10 Jahren verloren

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren LANXESS-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden LANXESS-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 56,69 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das LANXESS-Papier investiert hätte, hätte er nun 17,640 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des LANXESS-Papiers auf 12,48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 220,14 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 77,99 Prozent.

LANXESS war somit zuletzt am Markt 1,04 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LANXESS

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28.09.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
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