LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Lukratives LANXESS-Investment?
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07.07.2026 10:03:50
MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden LANXESS-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 57,74 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,732 LANXESS-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26,76 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 73,24 Prozent.
Jüngst verzeichnete LANXESS eine Marktkapitalisierung von 1,33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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