LANXESS Aktie

LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 04.08.2026 10:03:42

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor 5 Jahren verloren

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LANXESS-Aktien verlieren können.

Am 04.08.2021 wurden LANXESS-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des LANXESS-Papiers betrug an diesem Tag 62,10 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 16,103 LANXESS-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 275,68 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Anteils am 03.08.2026 auf 17,12 EUR belief. Mit einer Performance von -72,43 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte LANXESS einen Börsenwert von 1,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: LANXESS

Nachrichten zu LANXESS AG

mehr Nachrichten