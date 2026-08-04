MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LANXESS-Aktien verlieren können.

Am 04.08.2021 wurden LANXESS-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des LANXESS-Papiers betrug an diesem Tag 62,10 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 16,103 LANXESS-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 275,68 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Anteils am 03.08.2026 auf 17,12 EUR belief. Mit einer Performance von -72,43 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte LANXESS einen Börsenwert von 1,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at