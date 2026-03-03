LANXESS Aktie

LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

Lukrative LANXESS-Anlage? 03.03.2026 10:04:01

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LANXESS von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LANXESS-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das LANXESS-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 29,25 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,419 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.03.2026 61,64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,03 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 38,36 Prozent verkleinert.

Insgesamt war LANXESS zuletzt 1,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

