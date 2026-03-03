LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Lukrative LANXESS-Anlage?
|
03.03.2026 10:04:01
MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LANXESS von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das LANXESS-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 29,25 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,419 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.03.2026 61,64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,03 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 38,36 Prozent verkleinert.
Insgesamt war LANXESS zuletzt 1,56 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu LANXESS AG
|
02.03.26
|MDAX aktuell: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
26.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
26.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.02.26
|MDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
24.02.26
|MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)