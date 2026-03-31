MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LANXESS von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in LANXESS-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades LANXESS-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die LANXESS-Aktie bei 27,81 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hat, hat nun 35,958 Anteile im Depot. Die gehaltenen LANXESS-Aktien wären am 30.03.2026 661,27 EUR wert, da der Schlussstand 18,39 EUR betrug. Mit einer Performance von -33,87 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von LANXESS belief sich zuletzt auf 1,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at