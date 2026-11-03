MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in LANXESS-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem LANXESS-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die LANXESS-Aktie bei 55,71 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 179,501 LANXESS-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 137,86 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Anteils am 02.11.2026 auf 11,91 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 78,62 Prozent vermindert.

Insgesamt war LANXESS zuletzt 1,00 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at