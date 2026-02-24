LANXESS Aktie

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

Rentable LANXESS-Anlage? 24.02.2026 10:04:07

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LANXESS-Aktie Investoren gebracht.

Am 24.02.2016 wurde die LANXESS-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 35,63 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 280,662 Anteilen. Die gehaltenen LANXESS-Aktien wären am 23.02.2026 5 357,84 EUR wert, da der Schlussstand 19,09 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 46,42 Prozent eingebüßt.

LANXESS war somit zuletzt am Markt 1,65 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

