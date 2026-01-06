LANXESS Aktie

LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 06.01.2026 10:03:44

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor einem Jahr bedeutet

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in LANXESS-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das LANXESS-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,49 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 40,833 LANXESS-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 712,94 EUR, da sich der Wert einer LANXESS-Aktie am 05.01.2026 auf 17,46 EUR belief. Damit wäre die Investition 28,71 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte LANXESS einen Börsenwert von 1,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: LANXESS

Nachrichten zu LANXESS AGmehr Nachrichten