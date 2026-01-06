MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in LANXESS-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das LANXESS-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,49 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 40,833 LANXESS-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 712,94 EUR, da sich der Wert einer LANXESS-Aktie am 05.01.2026 auf 17,46 EUR belief. Damit wäre die Investition 28,71 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte LANXESS einen Börsenwert von 1,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

