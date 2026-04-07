LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Rentable LANXESS-Investition?
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07.04.2026 10:03:42
MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit der LANXESS-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das LANXESS-Papier 36,38 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 274,876 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen LANXESS-Papiere wären am 02.04.2026 4 898,30 EUR wert, da der Schlussstand 17,82 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51,02 Prozent verringert.
Der Marktwert von LANXESS betrug jüngst 1,54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: LANXESS